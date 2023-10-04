İsveç medyası kuruluşlarından TV4, SVT ve TT, yerel saatle 11.45'teki resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce e-posta yoluyla Nobel Kimya Ödülü'nü Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'ın kazandığına ilişkin bir basın duyurusu aldığını aktardı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren, konuya ilişkin Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çok talihsiz bir durum ve böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Tam olarak ne yaşandığını söyleyemem, çünkü biz de bilmiyoruz." dedi.

Akademi mensubu Göran Hansson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ödülü kazananları herkesin aynı anda öğrenmesi önemli bir ilke. Ancak dijital çağda sızıntılar gazete çağındakinden farklı şekillerde gerçekleşebiliyor." ifadesini kullandı.

Akademi, konuyu araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

2023 Nobel Kimya Ödülü

Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazanmıştı.

Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambaları geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedilmişti.