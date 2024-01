KOÇ

Sevgili Koç burcu 2024 yılında maddi gelirlerinin arttığı, çok sık seyahat edeceğin, güçlü arkadaş çevresi edineceğin, arkadaşlarınla iş adımları atacağın ve içsel dünyanda seni engelleyen düşünce ve duyguların farkına varacağın, yeni ortaklıklar, evlilik veya uzun süreli ilişkilerin başlangıçlarını yaşayacağın deneyimler seni bekliyor. Mayıs ayının son günlerine kadar Jüpiter’in Boğa burcundaki seyahati maddi gelirlerinle ilgili bolluk ve bereket etkisini hayatında çok fazla hissedeceksin. 8 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Güneş tutulması hem fiziksel güçlü hissetmene hem de yeni girişimler konusunda seni destekleyen etkilerle geliyor. Bu dönemde gerçekleşen tutulma aile içinde sağlık konularını gündeme taşıyabilir.

Bu yıl diş, kemik rahatsızlıklarına dikkat etmelisin. Haziran ayından sonra hayatında sık sık seyahat etmeye başlayacak, sürekli yer değişikliği yapacaksın. Yapacağın yeni anlaşmalar, sözleşmeler seni farklı bir noktaya taşıyacak. Sosyal çevrenden aldığın destek ile bu yılın çıkış yapanları arasında olacaksın. Sonbahar döneminde bazı koç burçları yeni ortaklıklar kurabilir veya evlilik adımları atabilir. Bu yıl dikkat etmen gereken konu, yılın son ayında gerçekleşecek Mars retrosu başlayacak. Yılın son ayında çocuğu olan Koç burçları bazı sağlık konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilir, aşk hayatınızla ilgili yılın son ayı sizi biraz zorlayabilir.

Sevgili Koçlar bu yıl şans sizden yana olacak, karamsarlığı bir kanara bırakıp her zaman içinizde olan o girişimci ruhu ortaya çıkarın. Hayatınızda gerçek dostlukları, sizi gerçekten sevenleri fark edeceğiniz bazı insanları hayatınızdan çıkardığınız ancak yerine gelenler ile uzun bir yolculuğa çıkacağınız bir dönem var önünüzde. Tutulmaların etkisiyle hayatınızda 19 yıllık yeni bir döngü başlıyor, bu yıl hayatınızda başlayan konu her ne ise, 19 yıllık süreçte onun gelişimi ve sizin gelişiminizle ilgili pek çok olaya sebebiyet verecek. Başlangıçlar önemlidir, bu nedenle odaklanın ve her zamanki gibi cesaretinizi toplayın. Sevgili Koç burcu 2024 yılı harekete geçen ve risk almaktan çekinmeyenlerin yılı olacak, bu nedenle korkmayın ancak başkalarının da tecrübelerini gözlemleyerek yola çıkın.

BOĞA

Sevgili Boğa burcu, bu yıl şans, bereket, bolluk, seyahat, fiziksel değişim aynı zamanda kadersel dönüşüm yılınız. Jüpiter gezegeni 2023 mayıs ayından itibaren burcunuzda hareket ederken size iyimserliği getirdi. Hayatta güvenli alanınızdan çıkmanız biraz harekete geçmeniz için 2024 yılı sizi uyarıyor. Jüpiter büyüten, genişleten etkilere sahip bu yıl hem ruhsal olarak olgunlaştığınızı, risk olarak gördüğünüz adımları attığınızda başarıya ulaşacağını deneyimleyeceksiniz.

2024 yılında Satürn balık burcunda ilerlerken arkadaşlarınız, dostlarınız, sosyal çevrenizle ilgili kendinizi koruyacağınız sınırları belirlemeniz gerekecek. 2024 yılının ilk 5 aylık süreci, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin çalışana, emek verene, büyütmek isteyene küçük şanslar sunacağı etkiyi sizler kişisel gelişiminiz için yakalayacaksınız. Bu yıl alacağınız eğitimler, yapacağınız seyahatler ufkunuzu geliştirecek. Plüton’un bu yıl Ocak sonu itibariyle Kova burcuna geçişi ile birlikte bu yıl kariyeriniz değişecek. Uzun süredir yaptığı işin kendisine uygun olmadığını düşünen veya çalışmayan boğalar bu yıl sizin için hayat değişiyor. Özellikle haziran ayında maddi gelirlerinizin artışı, kariyerinizle ilgili güçlü noktalara geleceğiniz etkiler barındırıyor. 20 -20 şubat tarihleri arasında iş değiştirirseniz, yılın son ayına dikkat etmeniz gerekebilir. Bu yıl aile sağlığı ve hastaneler konuları da gündeminizde olacak.

5 -12 Haziran tarihleri iş yatırımları için uygun bir dönem olacak. Temmuz ve Ağustos aylarında yapacağınız yatırımlara, harcamalara dikkat etmelisiniz. Ağustos ayında eviniz, yaşama alanlarınızla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bazılarınız ağustos ayında iş değiştirebilir ve mali anlamda sıkışık bir dönem yaşayabilir. Ancak pes etmemeniz gereken bir dönem olacak, çalışırsanız, mücadele ederseniz ancak karşılığını alacağınız konular olacak. Bu yıl yapacağınız ticari anlaşma ve sözleşmelerde kanun değişikliklerini dikkate almalısınız, işinizle ilgili yaz ve güz döneminde tıkanık süreçler yaşanabilir. Kariyerinizle ilgili önemli bir yıl, bu yıl yapacağınız her girişim bundan sonraki 20 yıllık kariyer hayatınızı etkileyecek. Değişen zamana ve ilerleyen teknolojiyi dikkate alarak işinizi geliştirmelisiniz. Yılın son iki ayında ofis-ev konularında bazı teknik sorunlar yaşanabilir. Aralık ayında aile sağlığına dikkat etmelisiniz. Sevgili Boğa burcu bu yıl maddi anlamda kendini rahat hissedeceğin fırsatlar ile geliyor, belki de son 3 yılın acısını çıkararak artık kendine güvenmenin vakti gelmiştir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bu yılın ilk aylarında uzun süredir yapmayı istediğin ama bir türlü fırsat bulamadığın şeyler için adım atma zamanı geldi. Kendi kaderini kendin çizeceğin, kariyerin ile ilgili hayal ettiğin şeyleri gerçekleştirebilmen için ortaklarından, eşinden destek alarak ilerleyebileceğin, kendi sınırlarını oluşturmanın gerekliliğini deneyimleyeceğin bir süreç başlıyor. Bu yıl diş,kemik ve deri rahatsızlıklarına dikkat etmen gerek, rutin kontrollerini aksatmamalısın. Geçireceğin üst solunum yolu rahatsızlıklarında doktor kontrollerini ihmal etmemelisin. Plüton’un ocak sonunda kova burcuna geçişi alacağın eğitimler, yapacağın seyahatler ile ilgili hayatını değiştirecek olaylara neden olacak.

Plüton’un Kova burcundaki seyahati sırasında yüksek öğrenim, akademik kariyer konularında seni destekleyecek, özellikle haziran ayının ilk günleri bu başlangıçlar için oldukça uygun görünüyor. 2024 yılında nisan ayında gerçekleşecek güneş tutulması ile sosyal çevren genişleyecek, arkadaşlarınla daha sık vakit geçirmeye başlayacaksın. Uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla bir araya gelebilir ve bozulan ilişkileri tamir edebilirsin.

Jüpiter bu yıl 26 Mayıs tarihinde İkizler burcuna geçiş yapacak, bu geçişle birlikte çok fazla seyahat edecek, kendini geliştirecek, yeni eğitimlere başlayacaksın. Bu sosyallik ve seyahatler nedeniyle işinle ilgili sıkışıklıklar yaşayabilirsin. Bu nedenle özellikle yaz aylarına herhangi bir işini ertelememen gerekli. Eylül ayında kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Kasım ve özellikle aralık ayında seyahat ederken kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sevgili İkizler burcu, bu yıl çok parlayacağın bir yıl olacak engel olarak gördüğüm şeyleri zihninden uzaklaştırıp eyleme geçersen başarılı ve mutlu bir yıl geçireceksin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burcu, bu yıl sosyal çevreniz genişliyor ve yılın ilk 5 aylık periyodunda güvenebileceğiniz arkadaşlıklar kuracak hatta bu arkadaşlıkları dostluklara çevireceksiniz. Bu yıl yapacağınız seyahatlerde evrak kontrollerinizi dikkatle yapmalısınız, eğitim ve seyahat konularında sizi engelleyecek konularla karşılaşabilirsiniz. 26 Mart sonrasında kariyer hayatınız hareketleniyor. Çalıştığınız kurumda terfi edebilirsiniz. Yeni iş başlangıçları, girişimcilik konularında gökyüzü sizi destekleyecek. Bahar döneminde iş ve ev yaşantınızla ilgili değişimler söz konusu, yapacağınız iş değişikliği ev taşımanıza, yer değişikliklerine neden olabilir.

Bu dönemde aile içinde sağlık konuları gündeme gelebilir. Haziran ayı itibariyle miras ve para yönetimi konuları gündeminizde olacak. Yaza hazırlanırken harcamalarınızla ilgili yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Haziran ayı yatırımlarınızla ilgili kazanç sağlayacağınız bir ay olacak. Bu yıl 6 temmuz civarında doğan yengeçler için çok güzel bir dönem başlıyor. Ev değiştirmek, yurt dışına seyahat etmek, kazançlarınızı arttırabilmek adına yapacağınız ticari girişimler için olumlu bir gökyüzü var. Eylül ayında yakın çevrenizle daha sık bir araya gelecek, seyahat edecek, eğitim hayatınızla ilgili hayatınızı değiştirecek gelişmeler yaşayacaksınız. Ekim ayında ev değiştirebilir, yeni bir gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz.

Bekar yengeç burçları için aşk hayatı hareketlenecek, evli olanlar için çocuklar ile ilgili güzel gelişmeler olacak, çocuğu olmayan yengeçler gebelik haberleri alabilir. Aralık ayında sigorta ödemeleri, miras konuları, gelir-gider konuları ile ilgileneceksiniz. Yılın son aylarında gelir-gider dengenizi korumalısınız, işinizle ilgili kazanç kayıpları yaşanabilir. Sevgili Yengeç burcu, bu yıl kariyer konusunda ışıldayacaksın, hayatta en önem verdiğin ev ve aile yaşantın ile ilgili güzellikler seninle olacak.

ASLAN

Sevgili Aslan burcu, bu yıl kariyerinizle ilgili büyümeye devam ediyorsunuz. İşinizle ilgili ilk 5 aylık süreçte attığınız adımlar kazançlarınızı arttırabilmeniz için sizi destekliyor. Bu yıl gücü paylaşmanın ne demek olduğunu, hayatta sadece sizin varlığınız değil, başkalarıyla kurduğunuz ortaklıkların, beraber hareket etmenin insanı nasıl güçlendirdiğini öğreneceksiniz. Otoritenizi sarsacak insanlar hayatınıza girebilir, sizler bu dünyanın doğal liderlerisiniz ancak artık Plüton’un kova burcundaki transiti, liderlerin de başkalarıyla hayatlarını, işlerini paylaşması gerektiğini öğrenmesi ve dengeye gelmesi gerekli.

Başarılarınızı ve gücünüzü paylaşın, bunu yaptığınız takdirde yılın ikinci yarısında aldığınız destekler ile parlayacaksınız. Haziran ayı sonrasında sosyal çevreniz büyüyor, yeni arkadaşlar edinecek ve çok fazla sosyalleşeceksiniz. Bu yıl çok seyahat edecek, kendinizi geliştirmek için yeni eğitimlere katılacaksınız. Nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkisiyle fiziksel olarak daha güçlü hissedecek, bağımsızlığa koşmak isteyeceksiniz. Bu yıl sevdiğiniz arkadaşlarınızla fikir ayrılıkları yaşayabilir belki bir süre görüşmeme kararı alabilirsiniz.

Bu yıl sizin için ocak ayının son haftası, Ağustos ayının ortaları ve Aralık ayı zorlu geçecek. Bu dönemlerde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kalp, damar rahatsızlıkları yaşıyorsanız kontrollerinizi aksatmamalısınız. İlişkiler konusunda iniş çıkışlar olabilir, güç tartışmaları, öfke krizleri yaşanabilir. 2025 yılını karşılarken sağlık konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir, yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız, 2025 yılı etkilerinde hastane ve kapalı alanlarla ilgili deneyimleriniz artabilir bu nedenle 2024 yılı biterken beden sağlığınıza önem vermelisiniz. Sevgili Aslan, bu yıl hayatındaki insanlar ile dönüşeceğin, alacağın yeni sorumluluklar ile büyüyeceğin bir yıl olacak.

BAŞAK

Sevgili Başak burcu, 2024 yılında eğitici ve öğretici gezegen Satürn’ün karşıt burcunuz Balık'taki seyahati devam ederken hayatınıza giren insanların sizi olgunlaştırmasını deneyimleyeceksiniz. Bu yıl insanlar ile ilişkinizde belirsiz olan sınırlarınızı çizmeniz ve detaylara takılmayı bırakarak hayatın bütününe odaklanmalısınız. Jüpiter’in Boğa burcundaki seyahati mayıs sonuna kadar seyahatler, eğitimler konusunda sizi destekliyor. Bu süreçte hem bedenen daha iyi hissedecek hem de yapacağınız seyahatler ile keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.

2024 yılına başlarken yönetici gezegeniniz Merkür’ün retro hareketi ev ve aile içindeki gündemlerin daha yoğun olacağını gösteriyor. 2024 yılında gerçekleşecek Güneş ve Ay tutulmalarının gelir ve giderler konusunda bir denge oluşturmanız gerektirdiğini gösteriyor. Nisan ayında gerçekleşecek tutulma ile evli olan Başakların eş sağlığına dikkat etmeleri, aile içinde sağlık konuların gündeme geleceğini gösterirken aynı zamanda miras, sigorta ödemeleri, giderler konusunda yeni kararlar almanız gerekliliğini gösteriyor. 2024 yılında Plüton gezegeninin ocak ayı sonunda ile eylül ayı aralığındaki kova burcundaki seyahati çalışan başaklar için çalışma alanlarında güç mücadelelerinin çok fazla ön plana çıkacağını gösteriyor, kariyerinizle ilgili önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Özellikle haziran ayında Jüpiter gezegeninin İkizler burcuna geçişi ile Plüton gezegeninden alacağı destekleyici açı kariyerinizde bir yıldız gibi parlamanız için size yeni fırsatlar getirecek, hayatınız değişiyor.

Bu yıl eylül ayında gerçekleşecek Ay tutulması karşıt burcunuzda oluşacak, evliliğiniz ile ilgili belirsizliklerin artık geride kalacağı bir etkiye işaret ediyor. 18 Eylül civarında doğanları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, hayatınızda sonlanması gereken konularla karşınızda olacak. Evli olan Başaklar için bir karar aşaması, ortaklı iş sürdüren başaklar içinse ortaklıkların devamlılığı konusunda düşünceler daha fazla gündeminizde olacak. Ekim ayında gerçekleşecek güneş tutulması ile gelir kaynaklarınız artıyor, kariyerinize olumlu etkiler getirecek olan bu tutulma belki de uzun süredir yaptığınız işler ile ilgili gerçek değerin verildiğini hissettirecek türden.

Yılın son ayında gerçekleşecek olan Mars retrosunda sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Ailenizle ilgili de sağlık konusunda haberler alabilirsiniz. Bu dönemde sıklıkla hastane ve ev arasında hareket edeceksiniz. Bazı Başakların bu dönemde hayatına giren insanlara dikkat etmeli, kendilerine zarar vermeye çalışan arkadaş, dost gibi görünen insanlardan büyük zararlar görebilirler. Sevgili Başak bu yıl çalışmalarının karşılığını aldığın, kariyer hayatında yükseldiğin verdiğin emeklerin karşılığını gördüğün bir yıl olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burcu, bu yıl yönetici gezegeniniz Venüs hiç retro yapmayacağı için şanslısınız. 2024 yılında ay düğümlerinin Terazi ve Koç burçları aksında hareket etmesi ve tutulmaların büyük bir çoğunluğunun bu burçlarda gerçekleşecek olması ilişkiler ve ortaklıklar konularını daha da yoğun hissetmenize neden olacak. Yılın ilk 5 aylık periyodunda sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Özellikle diş, kemikler ve yumuşak doku problemleri yaşansa da çözümleri olacak. Herhangi bir tedavi için yılın ilk dönemleri daha uygun olacaktır. Nisan ayında gerçekleşecek olan güneş tutulması, hayatınıza yeni girecek insanlar ile yeni girişimler konusunda destekleniyorsunuz.

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız artarken gelirlerinizi arttırabilmenin yollarını bulacaksınız. Haziran ayında Jüpiter gezegeninin İkizler burcuna geçişi ile bazı Terazi’ler aşkı bulacak, bazıları özgürleşme ihtiyacı içinde olacak. Haziran ayı ile yolculuklar ve eğitimler konusunda destekleniyorsunuz. Çocuk sahibi olan teraziler onların eğitimleri ile ilgili sevindirici haberler alacak, çocuğu olmayan teraziler için sürpriz haberler alınabilir. Yaz dönemi sizin için hareketli geçecek. 6 Temmuz sonrasında kadersel etkiler ile kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşanacak, ortaklıklar ve birliktelikler noktasında canınızı sıkan duygusal süreçler yaşansa da bu durumları toparlamanız ve hayatınıza yön verebilmeniz için bu dönemde çıkan işaretleri takip edin. Eylül ayında sağlığınızla daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, bu dönemde yaşanabilecek sakarlıklara dikkat etmelisiniz. Beraber çalıştığınız veya sizin içiniz için hizmet veren insanlar ile yol ayrılıkları yaşanabilir.

Ekim ayında gerçekleşecek tutulma evlilik ve çocuk sahibi olmanız, yeni ortaklıklar kurmanız için sizi destekliyor. Aralık ayında gerçekleşecek Mars ve Merkür retrosu yakın çevreniz ve arkadaşlarınız ile iletişimsel sorunlara işaret ediyor. Bu dönemde bazı dostluklarınızı ego çatışmaları nedeniyle bitirmek isteyebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz insanların size yanlış davranışları olabilir, kardeşi olan teraziler için iletişimsel sorunların artacağı bir dönem olsa da aslında geçmişte yaşanan bazı problemlerin çözümü için de bir fırsat niteliğinde. Sevgili Terazi uzun süredir beklediğin aşk bu yıl geliyor, bu yıl en çok ilgileneceğin konu ilişkiler olacak.

AKREP

Sevgili Akrep burcu, bu yıl devam eden Jüpiter’in Boğa burcundaki transiti iş ortaklıkları ve partnerinizle olan ilişkinizde güven tesir edecek deneyimler yaşatacak. Akrep burcu kuşkucudur, olayların ardındaki nedenleri iyi veya kötü hep sorgulayacaktır. Ancak bu yıl hayatınızdaki insanlara güvenmenin vakti geldi. Yılın 5 aylık sürecinde aşk hayatınız ve ilişkiler konusunda atacağınız tüm adımlar sizi destekliyor. İlişkinizin geleceği ile ilgili planlar yapacağınız, somut adımlar atılmasını bekleyeceksiniz. Bu süreç ile ilgili olumlu gelişmeler yaşamanız adına mayıs sonuna kadar partnerinizle tüm beklentilerinizi paylaşmalısınız.

Bu yıl aile içindeki sağlık konuları gündeminizde olacak, yönetici gezegeniniz Plüton’un kova burcundaki seyahati ev değişimlerine hatta kentsel dönüşüm gibi evinizi yıkıp tekrar inşa etmenize neden olabilecek etkiler yaşatabilir. Haziran ayı ile ailenizden maddi konularda destek alabilirsiniz. Ortaklı sürdürdüğünüz işleriniz ile gelir artışı yakalayabilirsiniz. Emeklilik planlayan Akrepler için mayıs ve haziran ayları uygun olacaktır. Bu dönemde yine sigorta ödemeleri, gelir-gider kayıtları, aile içindeki miras konuları gündeminizde olacak. Bu yıl gerçekleşecek olan tutulmalar sağlığınız ve günlük yaşantınız ile daha fazla ilgilenmeniz gerektiğini gösteriyor. Nisan ayında gerçekleşecek tutulma kariyer planlarınız ile ilgili hızlı adımlar atmanız durumunda sizi destekleyecek etkiler barındırıyor. Özellikle mayıs ayında bu etkiyi daha fazla hissedeceksiniz.

Ağustos ayında ev yaşantınız, aileniz ve evliliğiniz arasında gerilimli süreçler yaşanabilir. Bir iş ortağınız var ise onunla ilgili ani kararlar almanız gerekebilir, ortaklarınızın hukuki süreçler ile ilgili attığı adımlar sizi zorlayabilir. Ağustos ayı evlilik ve aşk hayatı açısından sizi biraz zorlayabilir, çocuğu olan akrepler çocuklarının sağlıkları ile ilgilenecekler. Eylül ayında gerçekleşecek Ay tutulması aşk hayatınızda sınırları aşan partnerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir. Ağustos ve eylül aylarında finansal açıdan sizi zorlayacak yatırımlardan kaçınmalısınız. Yılın son güneş tutulması size ilahi yardım ve destek ile geliyor. Yaz ve güz başlangıcında yaşadığınız sorunların çözümü ekim itibariyle kendiliğinden gelişecek. Özellikle aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler, çocuğu olan akrepler güzel haberler alacaklar. Bekar olanlar için aşkı müjdeleyen bir ay olacak.

Sevgili Akrep bu yılın son ayında diğer yönetici gezegeniniz Mars’ın Aslan burcunda retro yapıyor olması, kariyerinizle ilgili sizi geri plana atacak gelişmelere neden olabilir. Eğer kendi işiniz ile ilgileniyorsanız aralık ayına hiçbir sözleşmenizi, anlaşmanızı bırakmamalısınız. Yılın son ayı toplum önündeki kimliğinizin sarsılmasına neden olacak olaylar yaratabilir, bu nedenle dikkatli olmalısınız. Kendi işinizi yapmıyorsanız otorite pozisyonundaki kişiler ile anlaşmazlıklar yaşama ihtimaliniz yüksek. Şu dönemde fikirlerinizi öne sürerken sakin kalmanızda fayda var. Elbette sağlığınıza dikkat etmeniz gerekli hem kendiniz ile hem de aileniz ile ilgili sağlık konuları yılın son ayında sizi yorabilir. Sevgili akrep dönüşümü hayatın boyunca yaşadın, bu yıl zorlu etkiler barındırıyor olsa da hayatta edindiğin dersler ve tecrübeler en iyi kılavuzun olacak, iç sesini dinlemeyi ve zihnini susturmayı başarabilirsen her zorluğun üstesinden geldiğin gibi bu yılın zorlu etkilerinden de sıyrılabileceksin.

YAY

Sevgili Yay burcu, yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Boğa burcundaki hareketi mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte günlük yaşantınız ve işinizle ilgili atacağınız somut adımlar ön plana çıkıyor. Bu yıl yakın çevreniz ile ilgili büyük değişimler yaşayacaksınız, yapacağınız kısa yolculuklar düşünce yapınızı, fikirlerinizi tamamen dönüştürecek etkide olacak. Nisan ayında gerçekleşecek Güneş tutulması ile bekar olanlar için aşk hayatı hareketleniyor, evli olan Yay burçları için çocuk müjdeleri gelebilir, çocuğu olan yay burçları ise çocuklarının geleceği ile ilgili planlarını harekete geçirecekler, mutlu olacakları haberler alacaklar.

Mayıs ayında gezegenlerin Boğa burcundaki dizilimi, hayatınızda somut adımlar atabilmeniz, günlük yaşantınızı, evinizi, yaşam alanlarınızı ve kariyerinizi değiştirebilmeniz adına küçük şanslar yaratacak. Jüpiter’in 26 mayıs itibari ile ikizler burcuna geçişi yeni ortaklıklar kurmanız için sizi destekliyor. Evli olan Yay burçları için evlilik ve ev yaşantısı içinde fikirsel çatışmaların ön plana çıkacağını gösteriyor. Bekar olan Yay burçları için evlilik konuları gündeme gelebilir. Temmuz ayında evli olan Yay burçlarının eş kazançlarının artışı, aileden gelebilecek maddi yardımlar, gelir-gider dengeleri ile ilgili yeni planların oluşması gibi etkiler barındırıyor.

Ağustos ayında kardeşleriniz, komşularınız ile ilgili bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar ile aynı düşüncelere sahip olmadığınız noktalarda bazı insanlar ile iletişiminizi kesebilirsiniz. Eylül ayında gerçekleşecek olan ay tutulması, evinizi değiştirmeniz veya kira sözleşmeleriniz ile ilgili konuları gündeme getirecek. Bu tutulma çalışma hayatınızda otorite konumundaki kişiler ile fikir ayrılıkları yaşamanıza, ortaklı iş sürdüren Yay burçları için yol ayrılıklarına neden olabilir. Eylül ayı aile içindeki sağlık kontrolleri, hastane ziyaretleri konusunu da gündeminize taşıyacak. Aile büyüklerinin yaşayacağı sağlık konuları ile yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Her ne kadar kariyer ile ilgili iletişimsel sıkıntılar yaşansa da, geçmiş tecrübelerinizden yola çıkarak atacağınız her adım size daha güçlü bir gelecek vadediyor.

Ekim ayı itibari ile sosyal çevreniz genişliyor, yeni arkadaşlıklar edinecek, aileniz ile daha fazla vakit geçireceksiniz. Bu dönemde gerek arkadaşlar gerekse aileniz ile yakından ilgilenecek ve keyifli zamanlar geçireceksiniz. Duygusal olarak toparlanacağınız, sezgilerinizin daha doğru çalıştığı, ilişkilerinizde kime güvenmeniz gerektiğini daha iyi anlayacağınız bir süreç yaşanacak. Aralık ayında önceden gittiğiniz veya gitmeyi planladığınız ülkelere seyahat edebilirsiniz. Bu dönemde iletişim gezegeni Merkür’ün retro olması 2023 yılının aralık ayına dönüp o zaman yaptığınız seçimleri düşündürtecek.

Mars’ın Aslan burcunda retro hareketi inandığınız değerleri savunurken nerelerde hata yaptığınızı sorgulatabilir. Nisan tutulması ile başlayan aşk ilişkileri bu dönemde sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hukuksal konular, eğitimler, seyahatler ile ilgili gündeminiz yoğun olacak. Sevgili Yay burcu, 2024 yılı tüm inandığın değerleri değiştirecek seni değiştirecek etkiler ile geliyor, hem yönetici gezegenin Jüpiter’in ikizler burcuna geçişi hem de karma gezegeni Satürn’ün balık burcundaki seyahati devam ederken geçmişini ve gelecek planlarını düşünürken, hayatına giren ve hayatından çıkan insanların seni olgunlaştırdığı bir yıl geçireceksin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burcu, bu yıl sevildiğinizi hissedeceğiniz, iş ve kariyer hayatınızda parlayacağınız bir yıl olacak. Jüpiter’in Boğa burcundaki transiti devam ederken evli olanlar için çocuk sahibi olmak, bekar olanlar için aşk hayatında değer görmek gibi temaları barındırıyor. Özellikle mayıs ayı bu konular ile ilgili hayatınızı güzelleştirecek etkilerle geliyor. Bu yıl yönetici gezegeniniz Satürn balık burcunda ilerlemeye devam edecek. Oğlak burcu ile benzer yanları olmayan balık burcunun size bırakacağı etki, fikirlerinizi, düşüncelerinizi olgunlaştırmak, büyütmek olacak. Yakın çevrenizle deneyimleyeceğiniz olaylar neticesinde hayata bakış açınız değişiyor. İki zaman yöneticisi Satürn ve Jüpiter mayıs ayının sonuna kadar şanslı etkileri hayatınıza taşıyacak.

Bu şans belki de hayatınıza yeni giren aşkın, çocuğun veya yarattığınız şey her ne ise sizi büyütecek ve olgunlaştıracak. Bu olumsuz bir deneyim kesinlikle değil. Mart sonunda gerçekleşecek Ay tutulması ve devamında nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulması, eviniz ve ailenizle ilgili konularda hızlı değişimlere neden olacak. Bazı Oğlaklar çalıştığı işi bırakabilir veya kariyer rotasını ev ve aile ilişkilerine göre tekrar düzenleyebilir. Plüton’un ocak sonundan itibaren kova burcunda ilerlemesi maddi konularda güçlü adımlar atılacağının göstergesi ancak bu güçlü adımları Jüpiter’in 26 Mayıs tarihinde ikizler burcuna geçişiyle daha net yaşamaya başlayacaksınız.

Çalışma hayatınızda ortaya koyduğunuz projeler veya iş çıktılarınız mali anlamda kazanç sağlamanıza yardımcı olacak. Haziran ayının sonunda beraber çalıştığınız insanlar ile anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde işiniz ile ilgili yapacağınız sözleşmelere özellikle dikkat etmelisiniz, atlayacağınız ufacık detay daha sonrasında kandırılmanıza neden olabilir. Plüton 2 Eylül ile 20 Kasım tarihleri arasında tekrar Oğlak burcunda seyahat edecek. Bu dönem hayatınızda kriz olarak gördüğünüz olayların çözümü, yıkımı olabilir. Son 20 yıldır dönüştüremediğiniz ancak sürekli tekrar eden olaylar her ne ise bu dönemde yine kendini hatırlatıyor olacak. Eylül ayında gerçekleşecek Balık burcundaki Ay tutulması ile kısa yolculuklara çıkabilir veya yeni eğitimlere katılabilirsiniz.

Yakın çevrenizle ilgili yaşadığınız sorunları çözebilmeniz için bir fırsat olabilir. Ekim ayında gerçekleşecek Güneş tutulması kariyeriniz konusunda size parlayacağınız fırsatlar tanıyacak. Gelirlerinizi arttırabilir, bir iş değişikliği yapabilir veya mevcut işinizi büyütecek şanslar yakalayabilirsiniz. Aralık ayında iletişim gezegeni Merkür ile hayattaki eylemlerimizin temsili Mars gezegeni retro yapacaklar. Bu süreçte mali konulara daha fazla önem vermeniz gerekli, özellikle giderler konusunda daha dikkatli olmalısınız. Mars’ın aslan burcunda başlayan retro hareketi ailenizin sağlığıyla ilgili konuları gündeminize taşıyacak.

Aslan burcu kalple ilgili rahatsızlıkları gösterirken, kova burcundaki Plüton gezegeninin karşıtlığı ile dolaşım, sinirsel rahatsızlıklar, felç gibi konulara etki edebilir. Ailenizde kronik olarak görünen bu rahatsızlıklar var ise aralık ayı gelmeden kontrollerini gerçekleştirmenizde fayda var, elbette kendiniz için de bu kontrolleri atlamayın. Sevgili Oğlak burcu 2024 bireysel olarak size iyi gelecek bir yıl, arınacağınız, büyüyeceğiniz, gelişeceğiniz pozitif kalmayı başarabileceğiniz bir yıl, zaman zaman zorlukları olsa da size iyi gelecek.

KOVA

Sevgili Kova burcu 2024 yılından sonra artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Dönüşüm gezegeni Plüton’un 21 Ocak ile 1 Eylül tarihleri arasında kova burcunda hareket etmesi gelecek 20 yılınızın nasıl geçeceği ile ilgili pek çok bilgiyi barındırıyor olacak. Bu yıl hayatınızda hem köklü bir temizlenme hem de yeni bir şeylerin inşasını gerçekleştireceksiniz. Sistemdeki öğretici, sınırlayıcı gezegen Satürn’ün para evinizde ilerlemeye devam etmesi kaynaklar konusunda zaman zaman sıkışıklıklar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Hayatınızda yaşadığınız dönüşüm kariyer alanlarınıza etki edebilir, bu durumda parasal kaynakların yönetimi ile ilgili önlem almalısınız.

Jüpiter’in Boğa burcundaki transiti ailenizden destek almak, ev alım-satım konularından para kazancı sağlamanıza yardımcı olacaktır. Bu yıl mart sonunda gerçekleşen ay tutulması ve nisan ayında gerçekleşecek güneş tutulması ile çok sık seyahat edecek, alacağınız eğitimler konusunda destekleneceksiniz. Bu yıl yapacağınız seyahatler hayatınızda oluşan büyük dönüşüme uyum sağlayabilmeniz için destekleyici olacak. Bu nedenle bu yıl para harcamanız gerekirse seyahate harcamanız sizi daha iyi hissettirecektir. 26 Mayıs tarihinde ilahi koruyucu Jüpiter’in ikizler burcuna geçişi bekar olan kovaların aradığı hayatına yeni bir aşk getirecek. Çocuk sahibi olmak isteyen kovalar için yine olumlu bir etki ancak belki tıbbi destek gerekebilir. Jüpiter ikizler burcu transitinde zihinsel olarak da çok aktif olacaksınız. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yazın. Derinleştirebilmeniz ve bu fikirleri hayata geçirebilmeniz için aklınızdan geçenleri not etmek gerçekleştirebilmeniz açısında size oldukça fayda sağlayacaktır.

Bu yıl ağustos ayı sizi evlilik ve aile konularında zorlayabilir. Evli olan kovaların eşleri ile iletişim sorunları, mali konular ve çocuklar konusunda gerilimler yaratabilir. Ağustos ayında yapacağınız harcamalara özen göstermelisiniz. Bu ay çocuklar ve aşk hayatınız için çok fazla para harcamanız gerekebilir. Ağustos ayının ikinci yarısında başlayan bu süreç eylül ayının 17’sinde gerçekleşecek ay tutulması ile daha fazla kendini hissettirecektir. Ancak bu tutulma aileden bir destek alabileceğinizin göstergesi. Bazı kovalar miras ve sigorta ödemeleriyle ilgilenmek durumunda kalabilir. Eylül ayı muhasebesel konularla daha fazla ilgilenmeniz gereken ve duygusal olarak sizi zorlayan bir ay olacak.

2 Ekim tarihinde gerçekleşecek Güneş tutulması ile hukuki konularda şans yakalayacak, yurt dışı seyahat planları oluşturacak ve eğitimler konusunda destekleneceksiniz. Bu tutulma belki de inandığınız değerler üzerinde çok fazla değişim yaşamanıza neden olacak. Ekim ayında gerçekleşen bu tutulma evlenip boşanmış olan Kova’lar için ikinci bir evliliği müjdeliyor. Ancak bu dönemde yapılan evlilik yıl bitmeden sorunlara neden olabilir. Aralık ayında Mars gezegeni karşıt burcunuz aslanda retro hareketine başlayacak bu retro devam eden evlilik ve ortaklıkların bozulması adına bir sorun oluşturabilir. Özellikle ilişkilerinizde ego çatışmaları, güç savaşları yaşanabilir.

Mars’ın 2025 yılında yengeç burcuna geçmesi beraber çalıştığınız insanlar veya iş sahibiyseniz elemanlarınız ile sadakat sorunları yaşamanıza neden olabilir. Aralık ayında iletişim gezegeni Merkür’ün de yay burcunda retro yapacak olması arkadaşlıklar konusunda da hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bazı insanlar hayatınızdan bu dönemde uzaklaşabilir. Çocuğunuzun ve eşinizin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlık harcamalarınız artabilir. Sevgili kova 2024 belki de geçmiş yılları aratabilir, hatta 2025 yılına başlarken yeni yıl ile ilgili ümitlerini yitirmiş hissedebilirsin. Ancak yıkılan şey her ne ise altında kalmak yerine yıkılanları temizleyip yeniden başlamak için bir gösterge olacak 2024.

BALIK

Sevgili Balık burcu, 2024 yılı başlarken ki hissiyatınız; elleriniz kollarınız bağlanmış, ayaklarınız sanki kök salmış gibi hareket edemiyorsunuz. Hayat kendi zaman akışında devam ederken bu akışa nasıl dahil olacağınız konusundaki şüpheleriniz, kuşkularınız büyük. Kaderinizde ne yazıldı bunu anlamlandırmak için yıllarca çabaladınız, çalıştınız, araştırdınız hayatın ritmine uyumlanmak için ruhunuzun isteklerini görmezden geldiniz. 2024 yılı Satürn’ün balık burcundaki hareketinin devam etmesi ile sınırların belirlendiği, olgunlaştığınız, gerçek bağımlılıklarınızın ne olduğunu idrak edeceğiniz bir yıl olacak.

Satürn kaderi ve kariyeri temsil eden evin yöneticisidir. Bu yıl gerçekleşecek tutulmalar ile kariyerinizi şekillendirmeniz, kazanç sağlayacağınız işleri belirlemeniz ve zor olsa da harekete geçmeniz gereken bir yıl olacak. Plüton gezegeni son 20 yıldır sosyal çevrenizi dönüştürdü, şimdi artık ruhsal yönünüzü dönüştürmeye geldi. Bu yıl 21 Ocak ile 1 Eylül tarihleri arasında Kova burcunda hareket edecek olan Plüton değiştiremediğiniz düşünceleri yıkmak, ruhsal manada yıkıcı olaylar yaşatsa bile toparlanmanız ve gücünüzü tekrar bulabilmenize neden olacak. Jüpiter’in 26 Mayıs tarihine kadar Boğa burcunda hareket etmesi yakın çevrenizden alacağınız desteğin önemini vurguluyor.

Bu transit aynı zamanda seyahat etmenize, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapmanıza neden olacak. Jüpiter ile Satürn Boğa-Balık burçlarındayken işinizle ilgili harekete geçmeniz önemli. Mart sonunda ödemeler, sigortalar, vergi konularıyla ilgili hazırlık yapmanız gereken bir dönem. Beklentinizin üzerinde ödemeler yapmanız gerekebilir. 8 Nisan tarihinde gerçekleşecek Güneş tutulması ile kariyeriniz ve kazançlarınızın artışı için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Jüpiter’in 26 Mayıs tarihinde ikizler burcuna geçişi ile aile ve ev yaşantınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu dönemde ailenizle daha sık vakit geçirecek ve destekleneceksiniz. 1 yıllık Jüpiter İkizler burcu transiti ev alım-satımı konusunda sizi destekleyecek.

Bu süreçte yaşam alanlarınızı tekrar düzenleyebilir, ev değiştirebilirsiniz. Bu yıl önemli konulardan bir tanesi sağlık konuları, Satürn yumuşak doku, diş ve kemikler ile ilgili sağlık konusunda sizi zorlayabilir. Ağustos ayında sağlığınıza dikkat etmelisiniz, dolaşım, sinir sistemleri ve kalp ile ilgili rahatsızlıklar bu dönemde tetiklenebilir. 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ay tutulması ile sağlığınızla ilgili hastane ziyaretleriniz artabilir. Bu dönemde ilaç kullanımına, sıvılarla ilgili zehirlenmelere dikkat etmelisiniz. 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek Güneş tutulması ile eş ve ortaklıklardan kazançlarınız artacak. Miras ve sigorta ödemeleri ile ilgileneceksiniz. Bazı balık burçları ruhsal anlamda şifalanabilmek adına eğitimlere, sanatsal faaliyetlere katılacaklar.

Yılın son ayında gerçekleşecek olan iletişim gezegeni Merkür’ün yay burcunda ve hayat enerjimizi gösteren Mars’ın Aslan burcundaki retro hareketleri sağlık konularını tekrar gündeme taşıyacaktır. Bu dönemde hastaneleri daha sık ziyaret edeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlar ile anlaşmazlıklar, yol ayrılıkları yaşanabilir. Aslan burcu kalp ile ilgilidir, Mars gezegeni sağlık evinizde hareket edeceği için kalp konusunda kontrollerinizi aksatmayın. Aynı zamanda Plüton gezegeni ile Venüs’ün de kova burcunda hareket etmesi sinirsel bazı rahatsızlıkların da olabileceğinin göstergesi.

Yılın son ayı sağlığınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Sevgili Balık burcu, 2024 seni olgunlaştıran, büyüten, duygusal yüklerinden arındığın bir yıl olacak her zaman yapabildiğin gibi resmin bütününe bakarsan kendi hayatınla ilgili çözümü bütünde görebileceksin.