Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bütçe görüşmelerine, yarın Genel Kurul çalışmalarından hemen sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşması ile başlanacak ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edecek. Ardından, Tasarı’nın bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Tasarı madde madde görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinde 12 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ile Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak.

Görüşmeler, 13 Kasım Çarşamba günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ile devam edecek.

14 Kasım Perşembe günü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri ele alınacak.

19 Kasım Salı günü Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri; 20 Kasım Çarşamba ise Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri, 21 Kasım Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ile sürecek.

Bütçe görüşmeleri; 22 Kasım Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 09.00’da başlayacak.

Komitedeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarı Meclis Genel Kurulu'nda da ele alınacak.

-2025 Mali Yılı Genel Bütçesi

2025 Mali Yılı Genel Bütçe Yasa Tasarısı, KKTC’nin 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında hizmet ve faaliyetleri için 136 milyar 280 milyon TL ödenek öngörüyor.

Yarın komitede görüşülmeye başlanacak Tasarı’da bütçenin finansmanı için 86 milyar 84 milyon TL mahalli gelir; 9 milyar 452 milyon 570 bin TL Fiyat İstikrar Fonu geliri; 950 milyon TL diğer fon geliri; 55 milyon TL döner sermaye geliri, 3 milyar 620 milyon 430 bin TL özel gelirler; 8 milyar 500 milyon TL KKTC yatırımları ve 6 milyar TL GKK ve Sivil Savunma Teşkilatı giderleri dahil olmak üzere toplam 14 milyar 500 milyon TL TC yardımı ve 4 milyar TL TC kredisi; 17 milyar 618 milyon TL iç kaynaklarla birlikte toplam 136 milyar 280 TL gelir öngörülüyor.

Bütçedeki gelir ve gider farkının, yıl içinde alınacak mali önlemlerle karşılanacağı belirtiliyor.

2024 bütçesi 78 milyar 717 milyon TL olarak Meclis’te onaylanmıştı. Buna göre, 2025 bütçesi 2024'e göre yüzde 73,12 artış içeriyor.