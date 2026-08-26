Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur'dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Heyet, sanık Hüseyin Genç’i 9 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Başkan, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bir araç park yerinde polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen sanığın üzerinde arama yapıldığını ,22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Başkan, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada başkalarına uyuşturucu temin ettiğini belirlendiğini aktardı. Başkan, uyuşturucu verme suçunu işleyen sanığa hapis cezası dışında bir ceza verilmeyeceğini belirtti. Başkan Cemaller, verme suçunun sanık aleyhinde, hintkenevirinin en hafif tür olmasını ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu da lehine dikkate aldıktan sonra 9 ay hapse mahkum ettiklerini kaydetti.