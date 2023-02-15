Bir arama-kurtarma personeli, “Bir mucize oldu. 10’uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah” diyerek ağladı.

Yapılan çalışma sonucu Cemile Kekeç’e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş ’ta yıkılan Kalkan Apartmanı'nda, yapılan incelemede enkaz altında, yaşayan birinin olduğu tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri apartmanın enkazında çalışma başlattı.

Enkazdan sigara içerek çıkmıştı: Çok içmekten çakmağın gazı bitti

Enkazdan sigara içerek çıkmıştı: Çok içmekten çakmağın gazı bitti

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