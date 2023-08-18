Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama sonucunda, T.A.’nın ikametinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir madde ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pet şişe ele geçirildi. Söz konusu maddeler, emare olarak alındı.

Operasyonun ardından bahsi geçen şahıs tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma ise şu an itibariyle devam ediyor.

PGM açıklaması ise şöyle:

18.05.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Girne’de T.A.(E-23)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pet şişe bulunarak emare olarak alınmıştır Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.