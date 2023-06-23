232 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sıralarında meydana geldi.
Marıyam Sultanova (K-25), 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NT 547 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı; araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.