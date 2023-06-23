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Polisin soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı; araç sürücüsü ise tutuklandı.

Marıyam Sultanova (K-25), 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NT 547 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı.

Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

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232 miligram alkol lü içki tesiri altındaki sürücü yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kaza da yaralanan olmadı.

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