Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Öjen Açıkada, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, P.B.’nin 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında suç ortağı olduğu belirtilen İ.K. ile birlikte soğutuculu kamyonla Güney Kıbrıs’tan toplam 5 ton 880 kilogram ağırlığında 233 kuzu karkası getirdiğini öne sürdü.

Söz konusu etlerin toplam değerinin 7 milyon 938 bin TL olduğunu belirten polis, zanlıların Büyük Kaymaklı olarak bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiklerini iddia etti.

Polis, P.B.’nin aracı kendisine ait mandıraya bıraktığını ve daha sonra İ.K.’nin aracı almasını sağladığını belirtti.

Kamyondan 5 Ton 880 Kilo Kuzu Karkası Çıktı

İ.K.’nin araçla yola çıkmasının ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındığı ve Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerinde durdurulduğu belirtildi.

Kamyonun arka bölümünde yapılan kontrolde, ithali yasak olduğu belirtilen 233 kuzu karkası tespit edildi.

Depo ve Kasaplarda da Etler Ele Geçirildi

Polis, aynı gün saat 15.00-17.00 arasında Tepebaşı’nda faaliyet gösteren İ.K.’ye ait soğuk hava et depolarında kontrol gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kontrolde, üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühürler bulunan toplam 78 kilo 800 gram ağırlığında 38 parça ön kol tespit edilerek emare olarak alındı.

Saat 18.00-20.00 arasında Girne bölgesindeki kasaplarda gerçekleştirilen kontrollerde ise Ozanköy’de satışa hazır halde toplam 35 kilo 200 gram et tespit edildi. Bunların 14,5 kilogramlık bir kuzu karkası, toplam 10,4 kilogram ağırlığında 4 kuzu but, 5 kilogramlık 2 kaburga ve toplam 5 kilo 110 gram ağırlığında 3 kuzu ön kol olduğu belirtildi.

Alsancak’taki bir marketin kasap bölümünde ise üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühürler bulunduğu belirtilen, toplam 16 kilo 451 gram ağırlığında 6 parça kuzu but emare olarak alındı.

29 Kamera Kaydı İncelemeye Alındı

Soruşturma kapsamında P.B.’nin de tutuklandığını belirten polis, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiğini ve toplam 29 kamera kaydının temin edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların bundan sonraki aşamaya etki edemeyeceğini belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, İ.K. ile P.B.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına ve 200’er bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.

Mahkeme ayrıca her bir zanlı için ikişer kefilin 800’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.