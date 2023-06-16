Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.06.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, Bora ARBEN (E-53) 234 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 350 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Pelevne sokak kavşağına geldiğinde, mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada yol kenarında park halinde bulunan HD 829 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HU 350 plakalı araç sürücüsü Bora ARBEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.