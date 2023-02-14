Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun açıkladı.

Aksun, sanık Christian Chukwuebuka Achebe’nin aleyhine getirilen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçundan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Aksun, “Sanık, okul parası ve annesinin sağlık masrafları için uyuşturucu sattı. Ülkemize gelen öğrenci veya turistlerin paraları bittiğinde uyuşturucu satıp, diğer insanları zehirlemesini değil doğrudan ülkelerine gitmelerini bekleriz dolayısı ile bu husus hafifletici sebep değil” dedi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.