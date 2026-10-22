21, 10, 5 ve 4 kilometre koşuları ile Çocuk Koşusu’nu kapsayan organizasyonda görev alacak hakem ve görevlilerin eğitimleri de tamamlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, Ülker ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek 14. Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu’nda katılımcıları gün boyunca kapsamlı bir program bekliyor.

21, 10 ve 5 Kilometre Kayıtları Cuma Günü Tamamlanıyor

21, 10 ve 5 kilometre kategorilerinde yarışacak sporcular için online kayıtların yanı sıra LTB binasında da kayıt yapılabiliyor. Bu kategoriler için kayıtlar, 23 Ekim Cuma günü saat 16.00 itibarıyla sona erecek.

4 kilometrelik Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu için kayıtlar LTB binası önünde devam ederken, cumartesi günü 09.00-13.00, pazar günü ise saat 09.30’a kadar kayıt yaptırılabilecek.

Hakem ve Görevlilerin Eğitimleri Tamamlandı

Organizasyonun güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, yarışta görev alacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerine yönelik eğitimler tamamlandı. KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verilen eğitimlerde, yarışın işleyişi ve görev süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta IAAF ve AIMS tarafından uluslararası düzeyde onaylanan maratonda, sporcuların dereceleri uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çipli zaman ölçüm sistemiyle belirlenecek. Elektronik ölçüm sistemi sayesinde yarışmacıların geçiş verileri milisaniye hassasiyetinde kaydedilerek sonuçlar merkez sisteme aktarılacak.

Etkinlikler

Maraton günü LTB binası önündeki start noktasında House Of Two ve Gökhan B. özel müzikleriyle yer alırken, Radyo Juke DJ Coşkuner de Girne Caddesi’nde performans sergileyecek. Maraton öncesinde gerçekleştirilecek hip-hop dans gösterisi de etkinliğe renk katacak. Çeşitli yiyecek-içecek standları da sıcak ve soğuk içecekleriyle katılımcılara eşlik edecek.

Saat 09.40’ta Attila Topaloğlu Sahası’nda start alacak Çocuk Koşusu’nda yüzlerce çocuğun maraton heyecanına ortak olması bekleniyor. Koşunun ardından çocuklara madalyaları ve maratona özel kitleri dağıtılacak. Etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama etkinlikleri, zıpzıp ve maskotlar da yer alacak. Kırpık ve Hanife Tayyareci, Çocuk Koşusu’nun startında çocuklarla buluşacak ve 4 kilometrelik Halk Koşusu güzergâhında, mahkemeler önünde de etkinliklere eşlik edecek.

4 KM Halk Koşusu Boyuncu Farklı Farklı Etkinlikler

Dört kilometrelik Halk Koşusu güzergahında Ahmet Akınsel bateri gösterisiyle yer alırken, Lefkoşa Belediye Orkestrası da güzergâhın farklı noktalarında gerçekleştireceği müzik dinletileriyle koşuculara ve izleyicilere eşlik edecek.

Organizasyon boyunca maratona sponsor olan ve katkı koyan firmalar da kendi stantları ve özel etkinlikleriyle alanda yer alacak.

Sağlık desteği Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital’dan

Maratonun sağlık desteği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital iş birliğiyle sağlanacak. Dernek üyesi fizyoterapistler, maraton öncesinde ve sonrasında koruyucu fizyoterapi uygulamaları sunarken, olası sakatlıklarda spor fizyoterapisi desteği verecek. Elite Hospital ise tüm kategorilerde yaşanabilecek acil durumlara karşı ambulans desteği sağlayacak.

Nöbetçi Eczanelere Ulaşım Polis Kontrolüyle Sağlanacak

Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu nedeniyle 25 Ekim Pazar günü, yarış saatleri olan 07.00-12.30 arasında nöbetçi eczanelere ulaşım polis kontrolüyle sağlanacak.

Maraton günü hizmet verecek nöbetçi eczaneler ve adresleri şöyle:

* Kızılbaş Eczanesi: Kemal Aksay Caddesi, No: 43/2, Taşkınköy

* Papatyam Eczanesi: Şehit Gültekin Şengör Sokak, No: 3/4, Kumsal

* Yenikent Eczanesi: Belediye Bulvarı, Uzuner Plaza, No: 78, Gönyeli

Ödül Töreni 25 Ekim Pazar saat 12.00’de LTB Binası Önünde

Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu kapsamında düzenlenecek ödül töreni, saat 12.00’de LTB binası önünde gerçekleştirilecek.