‘Hırsızlık’, ‘hesaplarda hile ve sahtekarlık’ yaptığı tespit edilen 40 yaşındaki İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay, Metehan Giriş Kapısı’nda meydana geldi.

İ.K’nin bir şahsın aracına tanzim ettiği sigorta poliçesi karşılığı söz konusu şahıstan aldığı 25 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığı ayrıca söz konusu poliçeyi iptal ettiği halde şirkete haber vermeyerek, şirkete ait hesaplarda hile ve sahtekarlık yaptığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor...