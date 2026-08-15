Lefkoşa’da 2023 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarıyla ilgili tutuklanan M.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olguları aktardı.

Polis, zanlının tereke memuru olduğu Girne’nin Çamlıbel bölgesinde bulunan 2696 ve 2700 koçan numaralı tarlaların satışı için 2023 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde H.A. ile 280 bin sterlin karşılığında anlaştığını söyledi.

Polis, zanlının bu anlaşma kapsamında H.A.’dan 127 bin 640 sterlin aldığını belirtti.

Polis, zanlının buna rağmen 2696 koçan numaralı tarlayı 13 Mayıs 2025 tarihinde, 2700 koçan numaralı tarlayı ise 15 Temmuz 2025 tarihinde başka bir şirkete satıp devrettiğini kaydetti.

Zanlının söz konusu devirlerin ardından da H.A.’dan para almaya devam ederek sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğinin iddia edildiğini belirten polis, yapılan şikâyet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının meseleyle ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, söz konusu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydetti.

Alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, ayrıca Tapu Dairesi’nden söz konusu taşınmazların satışlarıyla ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.