Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Atletizm Federasyonu ile birlikte düzenlediği geleneksel “29 Ekim Cumhuriyet Yol Koşusu”na başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

GAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Birimi’nden verilen bilgiye göre, 29 Ekim Perşembe Günü, Merkez kampüs ve çevresindeki güzergahta 5 Km’lik bir parkurda koşulacak kısa maratona yönelik müracaatlar ve katılım koşulları için; “https://docs.google.com/forms/d/1C6agcvoMyRtWSIkR5YHEfzUglV1ziZkZW6zPVHDDw5M/viewform?edit_requested=true “ link adresi ve KKTC Atletizm Federasyonu Facebook sayfasından yararlanılabileceği belirtildi.