Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1461 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 148’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 348 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutklanmış, 44 araç ise trafikten men edilmiştir.



