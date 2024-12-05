Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, Bangladeş uyruklu Roksian Halzan’ın 4 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından bir markette tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Haziran 2016 tarihinde ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığını, 1 Ağustos 2016 tarihinden beri ülkede toplam 3 bin 47 gün ikamet izinsiz kaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirterek, 1 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.