Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği muhaceret denetimlerinde, KKTC'de ikamet izinsiz bulundukları belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli polis çavuşu Aykut Özkan, mahkemede verdiği ifadede, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 00.00 arasında Gönyeli bölgesinde yapılan kontrollerde zanlıların ülkede yasal statüleri bulunmadan ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polisin tespitine göre zanlılardan N.S. 354 gün, B.C.O. bin 587 gün, M.K. 3 bin 5 gün, S.B.C.S. bin 158 gün, N.A. 46 gün, R.T.O. 244 gün ve B.O.A. ise 2 bin 437 gündür KKTC'de izinsiz olarak bulunuyordu.

Polis, zanlıların ülkedeki statülerinin araştırılması için gerekli yazışmaların yapılacağını ve ifadelerinin alınacağını belirterek, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.