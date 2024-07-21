Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Çekilişte 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye “92036” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 3 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan "92036" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 15 Ağustos’ta

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 200 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (22 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.