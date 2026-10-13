Toplamda 60 aracın 10 farklı kategoride yarıştığı Slalom Yarışında ekipler en iyi zamanı yapmaya çalıştı. Başarılı olan yarışmacılara ödülleri yarın bitimiyle birlikte takdim edildi.
Yarışya ödül almaya hak kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:
Kategori A
1- Aydın Konur
2- Murat Büyüksoy
3- Türker Erdem
Kategori B
1- Fahri Pakan
2- Ali Öztürk
4- Yusuf Özcan Doğan
Kategori C
1- Sertaç Kimyalar
2- Mehmet Ali Hamit
3- Mustafa Dönmez
Kategori D
1- Mehmet Üşenmez
2- Hüseyin Gümüşok
3- Metin Tavukçuoğlu
Kategori E
1- Ufuk Taş
2- Uğur Öznalçacı
3- Çağın Kolacı
Kategori F
1- Ozan Hakansoy
2- Turgut Bürüncük
3- Demir Hakansoy
Kadınlar Kategorisi
1- Türhan Uzmaner
2- Ayşe Mulla
3- Belma Taş
Touring Kategorisi
1- Cevdet Alptürk
2- Çağlar Abiç
3- Gökhan Uysal
Nissan 350Z Kategorisi
1- Çağdaş Abiç
2- Eren Demir
3- Tugay Gökağaç
Takımlar Kupası
1- Çağlar Abiç – Mehmet Üşenmez – Metin Tavukçuoğlu
2- Mustafa Beyaz – Ali Öztürk – Ergün Nurioğluları
3- Fahri Pakan – Türhan Uzmaner – Yıldıray Uzmaner