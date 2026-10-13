Toplamda 60 aracın 10 farklı kategoride yarıştığı Slalom Yarışında ekipler en iyi zamanı yapmaya çalıştı. Başarılı olan yarışmacılara ödülleri yarın bitimiyle birlikte takdim edildi.

Yarışya ödül almaya hak kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

Kategori A

1- Aydın Konur

2- Murat Büyüksoy

3- Türker Erdem

Kategori B

1- Fahri Pakan

2- Ali Öztürk

4- Yusuf Özcan Doğan

Kategori C

1- Sertaç Kimyalar

2- Mehmet Ali Hamit

3- Mustafa Dönmez

Kategori D

1- Mehmet Üşenmez

2- Hüseyin Gümüşok

3- Metin Tavukçuoğlu

Kategori E

1- Ufuk Taş

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2- Uğur Öznalçacı

3- Çağın Kolacı

Kategori F

1- Ozan Hakansoy

2- Turgut Bürüncük

3- Demir Hakansoy

Kadınlar Kategorisi

1- Türhan Uzmaner

2- Ayşe Mulla

3- Belma Taş

Touring Kategorisi

1- Cevdet Alptürk

2- Çağlar Abiç

3- Gökhan Uysal

Nissan 350Z Kategorisi

1- Çağdaş Abiç

2- Eren Demir

3- Tugay Gökağaç

Takımlar Kupası

1- Çağlar Abiç – Mehmet Üşenmez – Metin Tavukçuoğlu

2- Mustafa Beyaz – Ali Öztürk – Ergün Nurioğluları

3- Fahri Pakan – Türhan Uzmaner – Yıldıray Uzmaner