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Yarışya ödül almaya hak kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

Toplamda 60 aracın 10 farklı kategoride yarıştığı Slalom Yarışında ekipler en iyi zamanı yapmaya çalıştı. Başarılı olan yarışmacılara ödülleri yarın bitimiyle birlikte takdim edildi.

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