Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişiler, apartmanın zemin katında bulunan pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etti.

Binanın yıkılmasına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi de bir rapor hazırladı.

Raporda, statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesi’nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurlu bulundu.

Gelen rapor üzerine asli kusurlu bulunan fenni mesul Mehmet Tekin ile pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı gözaltına alınıp, tutuklandı.

Diğer asli kusurlular pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında ise adreslerinde bulunmayınca mahkeme tarafından tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, müteahhit Yakup Aktaş ve tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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27 sayfalık iddianamede şüpheliler hakkında istenen cezaların nedenleri de detaylı bir şekilde yer alıyor.

Binanın yıkılmasında asli kusurlu gösterilen Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı’nın tadilat sırasında kolon dışında binanın diğer taşıyıcı unsurlarına da zarar verildiği belirtilen iddianamede, “Yapının birden fazla taşıyıcı unsuruna zarar verildiği, bu eylemlerin sonucunda neticenin kaçınılmaz olmasına rağmen şüphelilerin umursamadan, neticenin gerçekleşmesini göze alarak ‘Olursa olsun’ şeklinde oluşan kast ile hareket ettiği, bu itibarla şüpheliler hakkında vefat sayısınca olası kastla kasten öldürme suçu ve yaralı sayısınca olası kastla kasten yaralama suçu yönünden kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır.” denildi.

Hazırlanan nihai bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunan kamu görevlilerinin dosyası ayrılırken, 11 Eylül’de haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.