Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Koruçam’da, M.Ç.(E-76), Ç.D.(E-70) ve M.B.(E-76), bir şahsa ait olup yarım inşaat halinde bulunan binanın balkon kısmında, izinsiz olarak ateş yaktıktan sonra, muhtemelen rüzgarın etkisiyle söndürülmemiş durumdaki kömürlerin, binada torbalar içerisinde istifli olarak bulunan vigo samanlarına sirayet etmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toplam 1500 torba vigo samanı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.