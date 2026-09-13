Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erginsoy Güler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 12 Ekim 2023 tarihinde bir şirkette pazarlamacı olarak çalıştığı dönemde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinden şirket adına tahsil ettiği bin 200 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini ve “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini belirtti.

Olayın 14 Kasım 2023 tarihinde polisin bilgisine geldiğini kaydeden Güler, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının bir gün önce, 13 Kasım 2023’te KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, 14 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini aktardı.

2026’da ülkeye dönerken yakalandı

Zanlının 12 Eylül 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada hakkındaki derdest emri gereği tutuklandığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne sevk edildiği belirtildi.

Polis, zanlıdan olayla ilgili izahat istendiğinde, şirket içerisinde para çaldığının konuşulduğunu öğrendiğini, ardından Türkiye’ye kaçtığını ve “Şimdi de borçlarımı ödemeye geldim” yönünde sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, söz konusu paranın nerede harcandığının araştırılması ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan L.E.B.Ş. ise tutuklanacağını bile bile KKTC’ye geldiğini ve amacının borçlarını ödemek olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı L.E.B.Ş.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.