Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan ve milletvekilleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin'in Anıt Özel Defteri’nin imzalamasıyla tamamlandı.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk,

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılında sizi bir kez daha sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz.

Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken ortaya koyduğunuz kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de yön vermiş, örnek olmuştur.

Emanet ettiğiniz çağdaş değerler, ilke ve devrimleriniz, bizlere yıllardır yol göstermeye devam etmektedir.

30 Ağustos 1922’de kazandığınız Büyük Zafer, tarihin akışını değiştiren eşsiz bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de varoluş mücadelemizde sizden aldığımız ilhamla özgürlüğümüze, güvenliğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız çağdaş değerleri yaşatarak daha aydınlık bir gelecek inşa etmektir.

Bu anlamlı günde başta siz olmak üzere Büyük Zafer’in kazanılması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Aziz hatıranız ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz.”

-Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Ulu Önder Atatürk,

Askeri dehanızla sevk ve idare ettiğiniz şanlı ordumuzun 30 Ağustos 1022’de Dumlupınar’sa düşmanı bozguna uğrattığı Başkomutanlık Meydan Muhaberesi Zaferi’nin 104’üncü yıldönümüne eriştiğimiz bu kutlu günde, manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyoruz.

Bağımsızlığına düşkün Türk milleti, varını yoğunu ordumuzun muzaffer olması için harcamış, Mehmetçiğimiz yurdumuzdaki ocakların sönmemesi için canını ortaya koymuş, birlik ve beraberlik içinde en önemli zaferlerinden birini kazanmıştır.

26 Ağustos’ta başlattığınız Büyük Taarruz’un ardından kazandığınız zaferle bizlere armağan ettiğiniz vatanımızda, ülkemizi sizin işaret ettiğiniz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz.

“Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için vasıtadır.” sözünüzde belirttiğiniz üzere, Türk varlığını hem Anadolu’da hem bu güzel Ada’da korumak için barış içinde ve müreffeh bir gelecek hedefiyle yeni zaferler peşinde koşuyor, Türkiye Yüzyılı’nda bilimden teknolojiye, ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre birçok alanda daha ileriye gitmeyi hedefliyoruz.

Ay yıldızımızın simgelediği parlak geleceğe ulaşmak için bizlere sağlam temeller bırakan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 104’üncü yıldönümünde, bu büyük zaferi Türk milleti olarak coşkuyla kutluyor, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

-İnaltekin

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ruhunda hiç sönmeyen bir hürriyet ateşi yanan Türk ulusunun büyük önderi olarak 19 Mayıs 1919’da başlattığınız görkemli mücadele, 104 yıl önce bugün Başkomutan Meydan Muhaberesi ile taçlanmış ve tarihin gördüğü en büyük zaferlerden birinin kazanılmasını sağlamıştır.

Kahraman milletimizin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan bu zafer, karakteri bağımsızlık olan asil milletimizin “Ya İstiklal Ya Ölüm!’” parolasıyla vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir.

30 Ağustos, geçmişin şanlı bir hatırası olmasının yanı sıra; bağımsızlığımızın bedelinin hangi fedakarlıklarla ödendiğini hatırlatan bir gurur tablosudur. Bu anlamlı gün, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece aşamayacağı hiçbir engel olmadığını hepimize bir kez daha göstermektedir.

Bu şanlı zaferi şeref madalyası olarak yüreğinde taşıyan kahraman Türk ordusunun mensupları olarak bizler de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olmaya devam ederek üzerimize düşen görevi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı zaferimizin 104’üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevinci içerisinde azız hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığını ve milletimizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”