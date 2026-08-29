Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Türk ordusunun Büyük Taarruz’u zaferle sonuçlandırmasının 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla dernek ve kurumlar mesaj yayımladı.

-Bayar: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sevinç, gurur ve güvenle kutluyoruz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü Kıbrıs Türk halkı olarak sevinç, gurur ve güvenle kutladıklarını belirtti.

Bayar, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle büyük bir zafere ulaştığını kaydetti.

Zaferin ardından 1 Eylül’de başlatılan takip harekâtında Mustafa Kemal Paşa’nın, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdiğini hatırlatan Bayar, Türk ordusunun İzmir’e ulaşmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını ifade etti.

30 Ağustos Zaferi’nin dünya savaş tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Bayar, zaferin zor şartlar ve yokluklar içinde büyük fedakârlıklarla kazanıldığını, Türk ulusunun emperyalizme karşı direnişinin ve kurtuluş mücadelesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Bayar, bu zaferin ardından bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya devletleri arasında saygın bir yer edindiğini de kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin günümüzde güçlü ve çağdaş imkânlara sahip olduğunu dile getiren Bayar, Kıbrıs Türk halkının da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesi altında egemenlik, özgürlük ve barış içinde yaşadığını belirtti.

Bayar, Türk ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlayarak, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet, gazileri ise saygı ve şükranla andı.

-Ecevit: “30 Ağustos, Türk milletinin azim ve inancının zaferidir”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Albay Bülent Ecevit ise, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik ruhuyla özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirterek, “Sarsılmaz azim ve inancın zaferini 104’üncü yılında büyük Türk milleti olarak kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

30 Ağustos’un, Türk insanını dar bir coğrafyada esaret altına almayı amaçlayan Sevr planının yırtılıp atıldığı gün olduğunu kaydeden Ecevit, zaferin Türk milletinin ve ordusunun vatan, bağımsızlık ve özgürlüğe yönelik tehditlere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Ecevit, dünya harp tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği, 30 Ağustos Zaferi’yle geçilemez denilen Yunan savunma hattının kısa sürede aşıldığını, Anadolu’nun işgalden kurtarıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını söyledi.

Ecevit, zaferin 104’üncü yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı; bir üst rütbeye yükselen silah arkadaşlarını tebrik ederek, şehitleri, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla andı.