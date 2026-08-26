Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un anıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, Zafer Bayramı dolayısıyla saat 19.30’da Büyükelçilik’te resepsiyon verecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni saat 09.30’da başlayacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun açıklamasına göre törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlanacak.

Dr. Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekileceği törende, tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramı kutlanacak ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subay konuşma yapacak. Tören, resmigeçitle sona erecek.

Gazimağusa’da iki tören

Gazimağusa’da Zafer Anıtı ile Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda iki ayrı tören düzenlenecek.

Zafer Anıtı önündeki tören saat 16.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Fazıl Polat Paşa Bulvarı’ndaki tören ise saat 17.00’de başlayacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak törende, tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak, şiir okunacak ve halk dansları gösterisi sunulacak. Tören, konser ve resmigeçitle tamamlanacak.

Girne

Girne’deki tören, saat 16.30’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Konuşma ve şiirin ardından resmigeçit yapılacak.

Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören, saat 18.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak törende, ardından müze önüne geçilecek.

Buradaki törende tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak ve şiir okunacak. Tören, resmigeçitle tamamlanacak.

İskele

İskele’deki tören, saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından konuşmalar yapılacak. Tören, halk dansları gösterisi ve şiirlerin ardından tören geçişiyle sona erecek.

Lefke

Lefke’deki tören, saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Çelenklerin anıta sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından konuşmalar ve şiirler sunulacak. Tören, geçiş töreniyle tamamlanacak.

Akdoğan, Geçitkale ve Mehmetçik

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bucaklarda da törenler yapılacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi, konuşmanın ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.

Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve konuşmaların ardından okunacak şiirlerle son bulacak.

Mehmetçik Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören, saat 09.00’da başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, konuşma yapılacak ve şiir okunacak.