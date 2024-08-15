Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 milyon 750 bin TL'lik büyük ikramiye "79914" numaralı bilete isabet ederek devretti.

30 Ağustos çekilişi ‘çıkana kadar’

30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. 3 Buçuk Milyonluk büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş konseptiyle çekilecek. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 16 Ağustos 2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.