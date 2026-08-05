Minik bir beden, kocaman bir mücadele… 1 kilo 200 gram doğan Denkay, 45 günlük yaşam savaşının ardından anne ve babasının kollarına kavuştu.

Hayata herkesten biraz daha erken “merhaba” diyen Denkay bebek, henüz 30 haftalık ve 1 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi. Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde başlayan zorlu yaşam mücadelesi, 45 günün sonunda mutlu sonla noktalandı.

Anne Havva Özkıraç Akıncı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı duygu dolu mesaj, erken doğan bir bebeğin yaşam savaşını ve bu süreçte fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının emeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir sağlık çalışanı olmasına rağmen oğlunun yoğun bakım sürecinde yaşadığı duyguları anlatan Akıncı, “Küçük savaşçımız bir an bile bizden vazgeçmedi” sözleriyle, Denkay’ın verdiği yaşam mücadelesini dile getirdi.

45 gün boyunca umut hiç tükenmedi

Yoğun bakımda geçen 45 gün boyunca aile için her gün yeni bir sınav olurken, Akıncı, bu süreçte gece gündüz yanlarında olan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nuseybe Seyrah Sayra’ya özel teşekkür etti.

Akıncı, Sayra’nın yalnızca mesleki bilgi ve tecrübesiyle değil, bir anne şefkati, merhameti ve fedakârlığıyla da oğluna dokunduğunu belirterek, emeklerinin hayatları boyunca unutulmayacağını ifade etti.

Doktorlara ve tüm sağlık ekibine teşekkür

Yenidoğan Yoğun Bakım hekimleri ile Neonatoloji Uzmanları Dr. Osen Arı ve Dr. Seyhan Erişir Oygucu’nun yanı sıra tüm yoğun bakım hemşirelerine teşekkür eden Akıncı, minik hastaların yaşama tutunabilmesi için gösterilen özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

“Evine hoş geldin oğlum”

Tam 45 gün süren zorlu mücadelenin ardından taburcu edilen Denkay, anne ve babasının kollarına kavuştu.

Akıncı, paylaşımını, “Evine, anne ve babanın yanına hoş geldin oğlum.” sözleriyle tamamladı. 30 haftalık ve yalnızca 1 kilo 200 gram olarak başlayan bu yaşam öyküsü, sabrın, umudun ve sağlık çalışanlarının özverisinin birleştiğinde nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.