Koopbank’tan verilen bilgiye göre, geçen yıl başlatılan “Öğrenci Sponsorluğu” eğitim bursu Koopbank Genel Müdürlüğü’ndeki imza töreniyle yenilendi.

-Yerli

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, eğitime sağlanan desteğin ülkenin geleceğine de katkı sunduğunu belirtti.

Koopbank’ın sosyal sorumluluk anlayışında eğitimin özel bir yeri olduğunu ifade eden Yerli, eğitim olanaklarına erişimi destekleyen çalışmaların toplumsal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yerli, Koopbank olarak topluma değer katan projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

-Örs

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, eğitim hayatlarını sürdüren gençlerin desteklenmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürüttükleri burs çalışmalarına Koopbank tarafından sağlanan katkının önemine dikkat çekti.

Eğitime yapılan her katkının ülkenin geleceğine yapıldığını kaydeden Örs, Bankanın burs programına sağladığı sponsorluk desteğinin, öğrencilerin eğitim süreçlerini daha güvenli ve umutlu şekilde sürdürmesine anlamlı katkı sağladığını ifade etti.