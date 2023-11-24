Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru İsmet Karatok aktardı.

Polis, zanlının 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Çatalköy - Girne Anayolu üzerinde, 301 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 059 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Ozanköy Kavşağı Erdener Market yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen Artene Gatmaıtan’a (K-42)'a çarpıp, 41 metre sürüklenmesine neden olduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene Gatmaıtan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis, kazada hafif yaralanan araç sürücü E.Ş'nin ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi.

Polis, cerrahi serviste tedavi altına alınan Artene Gatmaıtan’ın hayati tehlikesi kalmadığını ve normal servise aktarıldığın belirtti.

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması ve muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.