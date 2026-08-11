Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Bora Çelebi, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte bir internet sitesi üzerinden araç kiralayan bir şahsın 317 bin TL ödeme yaptığını ve ardından dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

317 bin TL zanlının hesabına aktı

Yürütülen soruşturmada, müştekinin ödediği paranın önce başka bir şahsın hesabına, ardından ise M.A.M.’nin hesabına gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Polis, zanlının 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade eden polis, alınması gereken ifadeler, incelenecek zanlı telefonu ve aranmakta olan dört kişi bulunduğunu belirterek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk talep etti.

“Hesabıma gelen para okul harcı içindi”

Mahkemede söz alan son sınıf tıp öğrencisi M.A.M., hiçbir suça karışmadığını savundu.

Zanlı, hesabına gelen parayı Nijerya’daki bir arkadaşının okul harcını ödemesi amacıyla gönderdiğini belirterek suçsuz olduğunu iddia etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.