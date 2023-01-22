Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekânları, kahvehaneler, pansiyonlar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan mekanlar, bahis evleri, marketler, pansiyonlar ve kumarhaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Asayiş Denetimleri Kapsamında; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 52 kişi, ruhsatsız olarak alkollü içki satışa sunan 1 kafe-bar işletmecisi ve araç ile üzerlerinde yapılan aramalar sonucu, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde ve kanunsuz bıçak tespit edilen 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Denetimleri Kapsamında ise; toplam 3,395 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 188’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, toplam 914 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 33 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 2 sürücü ise tutuklandı.