Intergaz isimli şirkette pazarlamacı olarak çalışan ve çek sahteleme ile müstahdem tarafından sirkat suçlarından tutuklanan L.E.B.Ş., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, zanlının 12 Ekim 2023 tarihinde toplam 15 farklı işletmeden şirket adına tahsil ettiği 333 bin TL ve 4 bin 400 ABD dolarını şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca başka bir müşteriden aldığı 33 bin TL tutarındaki çek üzerinde oynama yaptığını, çekin meblağını 333 bin TL olarak değiştirdiğini ve sahtelediği çeki daha önce tahsil ettiği nakit paraların yerine iş yerine verdiğini aktardı.

Şirket yetkililerinin 14 Kasım 2023 tarihinde durumu fark ederek polise bildirdiğini belirten Uğuroğlu, aynı gün yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 13 Kasım 2023 tarihinde KKTC’den ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Hakkında derdest emri çıkarılan zanlı, yaklaşık üç yıl boyunca arandıktan sonra 12 Eylül 2026 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

13 Eylül’de mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ayrıca el yazısı ve imza örneklerinin alındığını kaydetti.

Polis, gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını, alınan el yazısı ve imza örnekleri ile makbuzlar ve çek üzerindeki yazıların karşılaştırılması amacıyla PGM Kriminalistik Şube ile yazışmalar yapıldığını ifade etti.

Emarelerin bugün Kriminalistik Şubeye teslim edileceğini belirten polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının tahkikat maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.