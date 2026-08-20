Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan, Bakanlık yetkilileri ve sanatseverler katıldı.

Flüt sanatçısı Işıl Akgüç’ün müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın konuşma yaptı.

-Akın: “Fotoğraf zamanı kaydetmek, kültürü belgelemek ve bugünü geleceğe bırakmaktır”

Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde fotoğraf sanatının temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fotoğrafın yalnızca bir anı görüntülemek olmadığını belirten Akın, “Fotoğraf zamanı kaydetmek, kültürü belgelemek ve bugünü geleceğe bırakmaktır.” dedi.

Kültür, sanat ve yaratıcılığın önemine işaret eden Akın, Kıbrıs Türk kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerleri korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmanın yanı sıra bugün üreten sanatçıların önünü açmanın da Kültür Dairesi’nin önemli görevleri arasında olduğunu söyledi.

Akın, 34. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın 7 kategoride gerçekleştirildiğini, sergide 25 fotoğrafçının 81 eserinin yer aldığını kaydetti.

Yarışmanın seçici kurulunda Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bilge Satkın ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Yönetmen Prof. Dr. Fevzi Kasap’ın yer aldığını belirten Akın, katkılarından dolayı kurul üyelerine teşekkür etti ve ödül alan fotoğrafçıları kutladı.

-Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Yarışmada ödül alan eserler şöyle:

“Serbest Kategorisi (Siyah/Beyaz): Mehmet Gökyiğit – “Men With Hat” (Başarı Ödülü); Tevfik Ulual – “Selimiye’nin Kemerleri” (Mansiyon)

Serbest Kategorisi (Renkli): Elif Yılmaz – “Pavli” (Başarı Ödülü); Elif Yılmaz – “Zor Hayat” (Mansiyon)

Doğa Kategorisi (Renkli/Siyah-Beyaz): Atila Karaderi – “Scream” (Başarı Ödülü); Atila Karaderi – “Beauty of Nature” (Mansiyon)

Benim Şehrim: Lefkoşa’m Kategorisi: Besime Tanul – “Lefkoşa’dan Esintiler” (Başarı Ödülü); Mehmet Gökyiğit – “Foto Şık” (Mansiyon)

Kavramsal Kategorisi: Besime Tanul – “Echo” (Başarı Ödülü); Mehmet Gökyiğit – “Screws” (Mansiyon)

Mimari: Ayer Kâşif Eserleri Kategorisi: Fazilet Avukat – “Canbulat Türbesi” (Başarı Ödülü); Mehmet Gökyiğit – “Canbulat Anıtı ve Şehitlik” (Mansiyon)

Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri Kategorisi: Hiba Mokalled Topçuoğlu – “Gece Ateşi” (Başarı Ödülü); Atila Karaderi – “Müren” (Mansiyon)

Kültür Dairesi Özel Ödülü: Fergün Ulual – “Bir Ben Var” (Serbest Kategorisi – Siyah/Beyaz)

Seçici Kurul Özel Ödülü: Hasan Bağlar – “Hawkmoth” (Doğa Kategorisi – Renkli/Siyah-Beyaz)

En fazla eseri sergilenen fotoğrafçı: Atilla Karaderi.”

-Sergi 28 Ağustos’a kadar açık

Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde “Serbest”, “Doğa”, “Benim Şehrim: Lefkoşa’m”, “Kavramsal”, “Mimari”, “Ayer Kâşif Eserleri” ve “Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri” kategorilerinde 25 fotoğrafçının 81 eseri yer alıyor.

Sergi, 28 Ağustos Cuma gününe kadar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.