Polisin açıklaması şöyle:



04.12.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,650 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 343 araç rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edilmiştir.



Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

135’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

5’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

27’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

35’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

126’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.