Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder 21 Aralık 2024 tarihinde Cihangir-Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyonda; Zanlı B.A'nın tasarrufunda 345 adet farklı renklerde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada 309 adet daha uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının hapları Kasım ayında 500 adet aldığını, 155 tanesini sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, hapların devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan 2 şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.