Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Taşlı, 1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa’da Küre Sokak’ta Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlının tasarrufunda yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlının polise verdiği ifadede, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’daki bir konumdan içimlik olarak 400 gram şeklinde aldığını söylediği aktarıldı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ve ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüksek olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.