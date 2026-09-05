Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike yarattığı tespit edilen 354 sürücü rapor edilirken, 13 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçlarının 115’ini yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmak, 11’ini alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ünü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak oluşturdu.

Denetimlerde ayrıca 10 sürücü sigortasız araç kullanmak, 17 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 20 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 5 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak suçlarından rapor edildi.

Bir sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 5 sürücü ise susturucusuz egzozlu araç kullanmak nedeniyle rapor edilirken, 158 sürücü hakkında da diğer trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.