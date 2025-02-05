Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.02.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Rejepbay HOJANIYAZOV (E-46) 359 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EG 988 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan Zeynep KAYHAN (K-34) sorumluluğundaki PB 389 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savurlan PB 389 plakalı araç ise, bir ikametgahın bahçe duvarına sağ arka kısmı ile çarparak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan EG 988 plakalı araç sürücüsü Rejepbay HOJANIYAZOV, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.