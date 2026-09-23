36 aracın mücadele ettiği yarışlarda Pro, Semi-Pro, Queen Cup ve Gençler Kupası kategorilerinde heyecan yaşandı. Yaklaşık 5 bin seyircinin takip ettiği organizasyon, pazar günü gerçekleştirilen final yarışları ve ödül töreniyle tamamlandı. Pro kategorisinde zirvenin sahibi Celal Erülkü olurken, Celal Bozbeyli ikinci, Enver Haskasap üçüncü sırada yer aldı.

NEU Event Park, dört gün boyunca motor sporlarının en yüksek adrenalin ve teknik beceri gerektiren disiplinlerinden drift yarışlarının heyecanına sahne oldu. Drift NEU tarafından sezonun üçüncü roundu kapsamında düzenlenen organizasyon, perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanlarla başladı. Cuma günü ve cumartesi sabahı devam eden antrenmanlarda pilotlar, hem araçlarının performansını hem de pistteki sürüş çizgilerini test etti.

Cumartesi günü saat 17.30’da gerçekleştirilen sıralama turlarıyla birlikte yarışların kritik aşamasına geçildi. Pilotların sıralamadaki yerlerinin belirlenmesinin ardından pazar günü yapılacak ikili eşleşmelerin tablosu ortaya çıktı. Dört günlük programın finalinde ise NEU Event Park’ta adrenalin doruğa ulaştı.

ZİRVE İÇİN DÖRT KATEGORİDE MÜCADELE

Pazar günü yarış programı dört ayrı kategoride gerçekleştirilen mücadelelerle devam etti. Semi-Pro kategorisinde gerçekleştirilen ikili eşleşmelerin ardından Juan Black birinciliğe ulaştı. Rüzgar Okman ikinci, Hüseyin Karaoğlan ise üçüncü sırada yer aldı. Kadın pilotların mücadele ettiği Queen Cup’ta Cemre Günsel Haskasap birincilik kupasını kaldırırken, Melina Avcı ikinci oldu. Gençler Kupası'nda ise genç pilotların pistteki mücadelesi dikkat çekti. Salih Çelebi kategoriyi birinci tamamlarken, Türkay Özsoylular ikinci, Ethem Kişmir üçüncü sırada yer aldı.

PRO KATEGORİSİNDE NEFES KESEN FİNAL

Organizasyonun en fazla ilgi gören bölümlerinden biri Pro kategorisindeki mücadele oldu. Eleme turlarının ardından ikili eşleşmeler şeklinde devam eden yarışlarda pilotlar, her turda bir üst basamağa çıkabilmek için piste çıktı. Yarışların ilerleyen bölümlerinde heyecan artarken, podyum mücadelesi final eşleşmeleriyle son buldu. Tribünlerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen finalin ardından Pro kategorisinde şampiyonluk kupasını Celal Erülkü kaldırdı. Celal Erülkü birinci olurken, Celal Bozbeyli ikinci, Enver Haskasap üçüncü sırada yer aldı.

Böylece organizasyonun Pro kategorisindeki podyum sıralaması da netleşmiş oldu.

PİST KADAR TRİBÜNLER DE HAREKETLİYDİ

NEU Event Park’taki organizasyonda pistteki mücadele kadar seyircilerin ilgisi de dikkat çekti. Dört gün boyunca yaklaşık 5 bin seyirci yarışları takip etti. Özellikle pazar günü gerçekleştirilen final yarışları öncesinde tribünlerde yoğunluk yaşanırken, yarış severler pilotların her eşleşmesini yakından takip etti. Organizasyon kapsamında seyirci ve pilotları buluşturan etkinlikler de düzenlendi. Saat 16.30’da gerçekleştirilen seyirci selamlamasında pilotlar tribünleri selamlarken, ardından düzenlenen poster imza etkinliğiyle drift tutkunları yarışmacılarla bir araya geldi. Seyirciler pilotlarla fotoğraf çektirme ve imza alma fırsatı buldu. Bu etkinlikler, yarışların sportif heyecanının yanı sıra organizasyonun seyirciyle kurduğu etkileşimi de güçlendirdi.

DÖRT GÜNLÜK MARATON KUPA TÖRENİYLE TAMAMLANDI

Perşembe günü antrenmanlarla başlayan ve pazar günü final yarışlarıyla devam eden dört günlük drift maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Pro, Semi-Pro, Queen Cup ve Gençler Kupası kategorilerinde dereceye giren pilotlar kürsüye çıkarak kupalarını aldı. NEU Event Park’ta 36 aracın mücadele ettiği organizasyon, yaklaşık 5 bin seyircinin ilgisi eşliğinde tamamlanırken, dört gün boyunca piste taşınan drift heyecanı ödül töreniyle noktalandı.