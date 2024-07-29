Alithia ve diğer gazetelere göre cumartesi bir aracı durdurup arayan polis, 36 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda naylon poşetlerde 2 kiloya yakın Hint keneviri ve 12 bin 400 euro nakit para buldu.

Uyuşturucu ile yakalanan kişinin evinde yapılan aramada ise 6 bavul içine saklanmış 40 kilo civarında Hint keneviri, çekmece içinde iki tabanca ve 14 canlı mermi ile içinde 9 mm’lik 2 bin mermi bulunan iki koli bulundu.

Adı açıklanmayan Rum hakkında dün çıkarıldığı mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı.