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Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aranan şahıs ilan edilen zanlı, 22 Eylül 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Polis, şikâyet üzerine zanlı hakkında derdest emri alındığını ve yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21 Haziran 2023 tarihinde KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

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Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Errginsoy Güler, 23 Haziran 2013 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran L.D.’nin, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kafesinde çalışan zanlının iş yerine ait 360 TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle şikâyette bulunduğunu söyledi.

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçuyla ilgili aranan G.R. , KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

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