Polisin hırsızlık olayları ile ilgili açıklaması şöyle:

2024 yılı Ekim ayı içerisinde Gazimağusa’da, B.F.(E-36)’nin, şoförlüğünü yaptığı ticari araç ile yolcu taşımacılığı karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 1,540 Euro parayı, taksi işletme sahibine vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs 21.11.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Parayı muhasebe şirketine yatırmadı

08-12.11.2024 tarihleri arasında, İskele’de, B.G.E.(E-43), çalışmakta olduğu şirket adına bir iş yerine satmış olduğu süt ve süt ürünlerine karşılık tahsil etmiş olduğu toplam 7,000TL parayı şirket muhasebesine yatırmayıp tasarrufunda geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs 21.11.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Market arabasında unutulan cüzdanı çaldı

12.11.2024 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinin araç park yerinde, bir şahıs tarafından market arabası içerisinde unutulan, içerisinde kimlik kartı, banka kredi kartları ve sürüş ehliyetinin bulunduğu cüzdan çalışmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.S.(K-35) ve D.P.(E-53), 21.11.2024 tarihinde, Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye geçiş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

100 Adet buzdolabı motoru ile 60 adet buzdolabı radyatörü çaldı

19-20.11.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerin çevreleyen tel örgüler kesilip hasara uğratıldıktan sonra işletme içerisine girilerek mülke tecavüz edildikten sonra işletmenin soğutucu bölümünde bulunan 100 adet buzdolabı motoru ile 60 adet kullanılmış buzdolabı radyatörü çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-40) ve H.T.(E-39) 21.11.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.