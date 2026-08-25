Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında İskele’de faaliyet gösteren bir işletmede, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 858 baş sarımsak tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantılı olarak Alayköy’de faaliyet gösteren başka bir işletmede de denetim yapıldı. Burada ise gümrüğe beyan edilmemiş 183 kilogram limon ile 3 bin 917 baş sarımsak daha tespit edilerek emare olarak alındı.

Söz konusu işletmelerin sahipleri hakkında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.