Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda iki aracın karıştığı kazada araçlar savrularak orta refüje çarpıp karşı şeride geçip durabildi. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu tespit edilen iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında meydana geldi. Ece Hamide Ergin (K-29) 176 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UH 497 plakalı salon araç ile batıya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde 120 miligram alkollü içki tesiri altında, aynı istikamete doğru giden Onur Uydur (E-31) yönetimindeki PJ 145 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak orta refüje çarpıp ve karşı şeride geçip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.

-Ercan-İskele ana yolunda 1 kamyonet ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ercan-İskele ana yolunda bir kamyonet önünde seyreden araca çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulan araç da önündeki araca çarptı, Kazaya karışanlardan en öndeki araç iki metre yükseklikten tarla içerisine savruldu, bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında, Ercan-İskele ana yolunun 38-39’uncu kilometreleri arasında meydana geldi. Adeel Shahzad (E-38) yönetimindeki FH 248 plakalı kamyonet araç ile İskele’ye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete giden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayıp duran İlkay Fidan (E-20) yönetimindeki NY 150 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle NY 150 plakalı araç ileri savrularak, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yine trafik yoğunluğu nedeniyle duran Burak Okur (E-21) yönetimindeki NH 380 plakalı aracın arka kısmına da çarptı. Çarpmanın etkisiyle NH 380 plakalı araç ise, kontrolsüz şekilde yolun solundan çıktı ve yaklaşık iki metre yükseklikten tarla içerisine savrulup durdu.

Kaza sonucu yaralanan FH 248 plakalı araçtaki yolcu Shafiq Muhammad (E-42), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

- Alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi

Sınırüstü Mezarlığı önünde alkollü içki tesiri altındaki sürücü, ilk önce bir araca, ardından da duramayarak iki araca daha çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.00’da Sınırüstü-İskele ana yolunun 0-1’inci kilometreleri arasında Sınırüstü Mezarlığı önünde meydana geldi. Hüseyin Latif (E-47) 88 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TVY 512 plakalı araç ile İskele’ye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete giden ve trafiğin yavaşlaması sonucu duran Sefa Ünalan (E-28) yönetimindeki SB 557 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle SB 557 plakalı araç, yolun sağından çıktı ve toprak alan içerisinde durdu.

TVY 512 plakalı araç ise, duramayarak yine önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafiğin yavaşlaması sonucu duran Mehmet Ali Bilen (E-41) yönetimindeki TNC 955 plakalı ile Eser Akay (E-46) yönetimindeki FU 139 plakalı araçların arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. TNY 512 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Latif tutuklandı.

- Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda alkollü sürücü kazaya yol açtı: 2 kişi yaralandı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, bugün saat 01.30 sıralarında, alkollü sürücünün sebebiyet verdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alpay Matracı (E-26) 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YM 918 plakalı salon araç ile seyrederken, tehlikeli mahalde dikkatsizce araç geçmeye çalıştığı esnada, aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen Berkecan Yıldız (E-21) yönetimindeki HM 898 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Çarpmanın etkisiyle YM 918 plakalı araç yolun soluna savrularak, o esnada aynı cadde üzerinde güneye seyreden Yusuf Gülmen (E-27) yönetimindeki RD 489 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkarak durdu. Çarpmanın etkisiyle HM 898 plakalı araç ise geriye savrularak, kaldırım üzerine çıktı ve bordür taşlarına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan YM 918 plakalı araç sürücüsü Alpay Matracı, aynı araçtaki yolcu Asena Şeyma Güngör (K-26) ile HM 898 plakalı araç sürücüsü Berkecan Yıldız Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.