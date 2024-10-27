Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla 7 bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği vermesi ve ardından bir bebeğin hayatını kaybetmesi ülke gündemini derinden sarstı.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, söz konusu vardiyada görevli olan 4 hemşirenin görevden el çektirildiği öğrenildi.

Öte yandan, bebeklerinden durumlarından endişe eden aileler, hastane yönetimi tarafından bilgilendirildi.

Ardından ailelere bebekleri gösterildi.

UÇANER 'ALKOL' İDDİASINI KABUL ETTİ

Ayrıca, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bebeklere tıbbi alkol verildiğini ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.