Kazayla ilgili polisten yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

16.07.2023 tarihinde, saat 13.20 sıralarında,  Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 25.  Kilometresinde, Ahmet KARACUVA (E-40), yönetiminizdeki LY 983 plakalı kamyon araç  ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek  sağ yan kısmı üzerinde devrilmiştir.

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Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet KARACUVA (E-40), araçta yolcu olarak Emine KARACUVA(K-38), Aslan KARACUVA(ÇE-14), Sibel KARACUVA(K-13) ve Erdoğan KARACUVA(E-3) hafif şekilde yaralanarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.