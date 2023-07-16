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Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet KARACUVA (E-40), araçta yolcu olarak Emine KARACUVA(K-38), Aslan KARACUVA(ÇE-14), Sibel KARACUVA(K-13) ve Erdoğan KARACUVA(E-3) hafif şekilde yaralanarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.

Bıçak çekti , hırsızlık yaptı, ölümle tehdit etti

Bıçak çekti , hırsızlık yaptı, ölümle tehdit etti

16.07.2023 tarihinde, saat 13.20 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 25. Kilometresinde, Ahmet KARACUVA (E-40), yönetiminizdeki LY 983 plakalı kamyon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerinde devrilmiştir.

Kaza yla ilgili polisten yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

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