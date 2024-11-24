Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün 16.00 sıralarında Şehit Orhan Durusoy Sokak’ta Michael Monye (E-34), yönetimindeki RA 995 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Ömer Öztürk (E-33) yönetimindeki NV 769 plakalı kamyonet aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan olmadığı, RA 995 plakalı araç sürücüsü Michael Monye’nin, “sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

-Direksiyon hakimiyeti kaybederek boş araziye düşen alkollü sürücü yaralandı

Doğancı’da dün akşam 20.30 sıralarında Demokrasi Caddesi’nde, Şefik Öztan (E-71) 175 miligram alkol tesiri altında, yönetimindeki FJ 155 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Doğancı Çemberine dikkatsizce giriş yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis, kaza sonucu yolun solundan dışarıya çıkarak yaklaşık iki metre derinliğindeki boş alana düşen araçta yaralanan araç sürücüsünün Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı.

-Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir kafeye ait araç park yerinde dün gece 23.50 sıralarında meydana gelen olayda, Altuğ Ekiz (E-30) 113 miligram alkol tesiri altında, yönetimindeki UZ 787 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru geri geri seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada gerisinde park halinde bulunan Buğçe Şahin (K-26) sorumluluğundaki YV 282 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan olmadığı, UZ 787 plakalı araç sürücüsü Altuğ Ekiz’in, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

-Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da bu sabah 02.00 sıralarında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Ecmel Soydan (E-34) 194 miligram alkol tesiri altında, yönetimindeki PC 630 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Kaplan Ticaret önüne geldiğinde, sol şeritte park halinde bulunan Mahmod Alboustani Alfuttahi (E-26) sorumluluğundaki ZUG 676 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan olmadığı, PC 630 plakalı araç sürücüsü Ecmel Soydan’ın, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandığı belirtildi.