Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Metehan, Dikmen, Kalecik ve Cengizköy’de dört ayrı trafik kazası meydana geldi.

ATV’den düştüler: Bir kişinin kalçası kırıldı

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Metehan’da isimsiz toprak yol üzerinde, B.Y. (E-32) yönetimindeki AA 534 U plakalı ATV ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yol üzerindeki su birikintisi nedeniyle boş araziye girdi.

B.Y., yeniden toprak yola inmeye çalıştığı sırada ATV’nin sağ ön tekerleğinin taşa çarpması sonucu araçtan düştü.

Kazada sürücü B.Y. ile ATV’de yolcu olarak bulunan U.S. (E-33) yaralandı. Kendi imkanlarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden yaralılardan B.Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, U.S. kalça kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

145 miligram alkollü sürücü kazada yaralandı

Aynı gün saat 23.00 sıralarında Dikmen’de Lefkoşa Caddesi üzerinde, H.Y. (E-23), 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 774 J plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

H.Y.’nin aracı, karşı istikametten gelen S.K. (E-36) yönetimindeki AB 394 B plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan H.Y., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

234 miligram alkollü çıktı, trafik levhasına çarptı

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 24-25’inci kilometreleri arasında bulunan Kalecik Çemberi’nde, S.B.G. (E-38), 234 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AB 546 K plakalı araçla Karpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, çemberde bulunan trafik levhasına çarptı.

S.B.G., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İki sürücü de alkollü çıktı

30 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Cengizköy’de Ecevit Caddesi üzerinde, H.D. (E-26), 156 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JY 907 plakalı araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden F.A. (E-29) yönetimindeki LV 899 plakalı aracı geçmeye çalıştı.

Bu sırada 119 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen F.A.’nın sağa dönmek için sinyal vererek dönüşe geçtiği, H.D.’nin aracının ise LV 899 plakalı aracın arka kısmına çarptığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle LV 899 plakalı araç yolun sağ tarafına savrularak yol dışında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Her iki araç sürücüsü de alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.