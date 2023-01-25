Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 4 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek çocuğu şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca karın ağrısı, kusma ve kabızlık çektikten sonra hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun cerrahi operasyonla apandisiti alındı. Ancak yapılan taramalarda çocuğun midesinde metal boncuklardan oluşan bir bilezik olduğu tespit edildi.

BAĞIRSAKLARI DELİNDİ

Genellikle ağrıyı hafifletmek için kullanılan manyetik bilezikler özellikleri nedeniyle içeride halka oluşturacak bir biçimde birbirlerine yapışmıştı.

Bilezik çocuğun bağırsaklarına doğru hareket ederek organlarında delik açılmasına neden olunca doktorlar laparotomi yaparak 18 altıgen şeklinde boncuğu çıkartmak için cerrahi operasyona başladılar.