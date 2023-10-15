Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde küsüp yeniden barışmıştı. Yine benzer bir iddiayla gündemdeki çift adlarından söz ettirdi.

İddialara göre geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz'in Cahide Palazzo'da sahne alacağı akşam 4 kişilik masa ayırtmış ve Ankaralı iş adamı arkadaşı M. M'yi de misafiri olarak mekana davet etmiş. Nişanlısı Gülseren Ceylan da geceye kız arkadaşı ile katılmış. Gecenin sonuna doğru Erbil ile Ceylan bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşamış ve ünlü sanatçı mekanı terk etmiş.

HESABI ÖDEMEYİNCE...

Gecenin sonunda ise gelen 70 bin liralık hesabı ise M. M ödemiş. İsmini vermek istemeyen iş insanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kendisi beni mekâna davet etti. Bende gittim daha sonra Mehmet Ali Erbil kız arkadaşı ile tartışıp mekânı terk etti. Gelen 70 bin liralık hesabı ödedim. Olay 70 bin lira değil, olay Mehmet Ali Erbil'in mekana girdiğinde hesabı bana getirmelerini söylemesi. Onu her yerden engelledim. Dostluğumu da bitirdim."